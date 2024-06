Inter, Zanetti: "Oaktree sta dando continuità. Mercato? Rosa competitiva, ma con la giusta opportunità..."

Il vicepresidente dell'Inter,ha concesso una breve intervista a Goal.com durante Operazione Nostalgiaha tracciando le linee guida fra campo e mercato che il club nerazzurro sta portando avanti con il passaggio di proprietà da Zhang a Oaktree."Credo che ci sono presupposti per fare bene: Oaktree sta dando continuità con tutto il management, con Marotta presidente e gli altri dirigenti. La cosa più importante è continuare a lavorare in questa maniera"."L’obiettivo è sempre quello di competere, competere in tutte le competizioni che dobbiamo affrontare, l’anno prossimo saranno tante partite, ma credo che ci stiamo attrezzando per fare una stagione da protagonisti".

"Abbiamo una rosa molto competitiva: se ci saranno delle opportunità ci guarderemo intorno".