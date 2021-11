Il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, è intervenuto a Dazn prima del derby con il Milan: "Vedere San Siro con tutta questa gente ci dà voglia di scendere in campo, ci sono i presupposti per una bella partita. Io credo che questa partita si prepara da sola, una settimana pensando al derby, quello che ti trasmette... L'unica cosa che facevo era dire ai miei compagni che eravamo pronti per una grande partita, anche se loro erano forti. La tensione va dentro, bisogna sempre cercare di incoraggiare i compagni e nei momenti di difficoltà bisogna stare uniti. Derby del cuore? Il mio primo a San Siro, lo ricorderò per sempre".