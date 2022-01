Zhang è rientrato a Milano e ieri ha assistito dal vivo alla vittoria dell'Inter contro la Lazio. Il presidente nerazzurro dovrà affrontare molti temi e in merito a una possibile cessione di quote, il Corriere dello Sport si esprime così.



"Tra gli altri temi il bond da rifinanziare (operazione quasi conclusa; la nuova scadenza sarà nel dicembre 2027) e il nuovo San Siro per il quale, dopo l'ok all'interesse pubblico, ci sarà il dibattito pubblico. La cessione delle quote, maggioranza o minoranza, invece, non è all'ordine del giorno: se l'americano Straus già nei prossimi giorni darà seguito al suo interessamento per il club, rimarrà un "segreto" custodito solo da Zhang"