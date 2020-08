Martedì si decideranno le sorti di Conte e dell’Inter. Dopo appena un anno può essere già addio e l’interruzione del rapporto potrebbe addirittura lasciare molte scorie. Perché se è vero che la società aveva preferito dimenticare lo sfogo post Bergamo, è altrettanto vero che Zhang non ha digerito le esternazioni del tecnico salentino al termine della sfida di Europa League persa contro il Siviglia.





SORPRESI - Sia Marotta che Zhang sono rimasti sorpresi, seppur l’amministratore delegato fosse a conoscenza del malcontento del tecnico. In società erano convinti di poter ricucire con un dialogo volto al chiarimento ma Conte non ha avuto neanche la pazienza di attendere fino a martedì e per l’ennesima volta è andato dritto per la sua strada, questa volta risparmiandosi le feroci critiche alla proprietà e a chi ha svolto il mercato.





PRONTI ALLO SCONTRO - Atteggiamento che ha lasciato di stucco anche lo staff di Conte, che tuttora continua a tifare per il clamoroso colpo di scena che porterebbe le parti a riavvicinarsi. La verità è che Suning si è molto raffreddata e stando a quanto filtra sarebbe pronta allo scontro con il tecnico salentino. L’idea di garantirgli una ricca buonuscita infastidisce molto la proprietà cinese, che non vuole finire spalle al muro per mano di un dipendente. Un dipendente da un milione al mese, ma pur sempre un dipendente.