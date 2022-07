. La notizia arriva da Hong Kong, dove il presidente dell'ha perso una causa giudiziaria nei confronti di alcuni creditori: questo ha reso il figlio di Zhang Jindong responsabile per- La notizia arriva da Hong Kong South China Morning Post, che spiega come Steven Zhang sia stato citato in giudizio dai creditori lo scorso agosto per recuperare la cifra prestata e un'obbligazione inadempiente che ha garantito:. Il numero uno dell'Inter aveva garantito il rifinanziamento di 255 milioni firmati nel 2020, in un'operazione conclusa con la China Construction Bank (Asia) Corporation Limited a favore della Great Matrix Ltd, società interamente controllata dallo stesso Zhang. Nel corso del procedimento, tuttavia, Zhang ha rinnegato questa operazione,Il giudice dell'Alta Corte, l'on.e ha detto nel verdetto emesso: "Non c’è dubbio che [Zhang] abbia partecipato al finanziamento originario del progetto, e per il quale aveva dato le sue garanzie personali. Considerato in tale ottica, il tentativo di Zhang di prendere le distanze con il rifinanziamento ha scarso merito". I creditori possono dunque rivendicare i 255 milioni di dollari dovuti a Zhang, oltre a interessi e costi.- Non è l'unico guaio però, perché(Asia) ha intentato una causa civile a Milano chiedendo al tribunale locale di invalidare una rinuncia del febbraio 2019 alla stipendio per Zhang nel suo ruolo da presidente dell’Inter, che aiuterebbe i creditori nel loro tentativo di recuperare i loro beni.è poi nel mirino di altri creditori: un gruppo di obbligazionisti, tra cui lae la, ha raccolto almeno il 25% dei titoli per richiedere il pagamento immediato.