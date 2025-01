Inzaghi: "Spiace per Fonseca, ottimo allenatore e persona che ha fatto un'ottima Champions"

Getty Images

A margine della conferenza stampa di vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana a Riyadh, il tecnico dell'Simoneha parlato a Sport Mediaset, soffermandosi sulla scelta del Milan di esonerare il collega Paulo Fonseca affidandosi a Sergio Conceiçao:"Purtroppo noi allenatori siamo sempre soggetti ai giudizi.. Conceiçao ha giocato con me e sarà un piacere incontrarlo e sfidarlo come è già successo in passato".

Inzaghi e Fonseca, già rivali nel derby della Capitale tra la Lazio e la Roma, tra il 2019 e il 2021: bilancio di una vittoria per parte e due pareggi, che è stato portato dalla parte del portoghese ex Lille con la vittoria del Milan nel derby di andata di questa stagione con i gol di Pulisic, Dimarco e Gabbia. Al ritorno, e chissà se anche in finale di Supercoppa, per Inzaghi ci sarà l'ex compagno di squadra ai tempi della Lazio, già affrontato e battuto agli ottavi di finale di Champions League nel 2023 in Inter-Porto.