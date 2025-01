Mkhitaryan: "Futuro in Arabia? Seguo, ma ho un contratto con l'Inter"

Getty Images

Il centrocampista dell'Interha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Atalanta:"Ovviamente la gara di domani sarà molto importante, sappiamo che l'Atalanta sta giocando molto bene ultimamente. Cercheremo di giocare al meglio per vincere, è molto importante per noi continuare a vincere a partire dalla Supercoppa. Faremo del nostro meglio".- "Parliamo di una partita giocata quattro mesi fa, siamo cambiate entrambe. Loro hanno vinto tante partite in fila e anche noi, che all'epoca non penso fossimo al top. Stiamo dimostrando un livello altissimo, quello della scorsa stagione: ci aspetta una partita difficile, speriamo di giocare come sappiamo giocare".

- "È un grande giocatore e un grande compagno, come calciatore e come persona. Posso solo dirgli di continuare duramente, ha la qualità per giocare in una squadra come l'Inter: si vede in allenamento e in partita. Non deve mollare, è sulla strada giusta, avrà le sue possibilità di giocare. Poi ovviamente dipende dall'allenatore, è chiaro che meriti di giocare e penso che aiuterà l'Inter in futuro"."Sì, è la terza volta che giochiamo qui a Riyadh, abbiamo vinto le due precedenti e speriamo di ripeterci. Conosciamo la forza dell'Atalanta, spero che i tifosi ci aiutino a sentirci a casa e vincere".

"Sì, a inizio stagione non ero al massimo ma col passare delle gare sono tornato ai miei livelli. La concorrenza di Frattesi e Zielinski mi ha aiutato tanto, mi spingono a migliorare. Non devo pensare all'età, li ringrazio perché ogni giorno, sia in allenamento che in partita, mi portano a mostrare le mie qualità e a meritare il mio posto. Tutti vogliamo giocare, ma siamo qui per supportarci a vicenda a dare il massimo per vincere. Chiunque parta titolare si impegnerà, chiunque subentra aiuta i compagni a vincere"."Sto seguendo, non troppo. Ci sono tanti miei ex compagni e amici che giocano qui. Ho un contratto con l'Inter e vedremo cosa succederà a fine stagione, ma sono contento di giocare all'Inter".