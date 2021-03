Francesco Acerbi, difensore dell'Italia, parla a Rai Sport dopo la vittoria sulla Bulgaria: "Partita molto fisica, lo sapevamo. Loro sono stati molto coraggiosi nel venirci a prendere, molto fisici, hanno lottato fino all'ultimo. Noi potevamo far qualcosa di meglio in fase di palleggio, ma siamo stati concreti. Bravi a sbloccarla e poi nel fare il 2-0. Mancini cosa voleva dopo il gol? Voleva la linea alta, per tenere gli avversari lontani dall'area, e una gestione della palla migliore. La Lituania? La benzina deve sempre esserci, cerchiamo di finire bene. La benzina la troviamo dentro di noi".