Chiara Marchitelli, portiere della Fiorentina e della Nazionale italiana, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dal debutto mondiale contro l'Australia: "Questa è un’esperienza nuova pure per me, anche se ho disputato un Mondiale Under 19. A due giorni dall’esordio inizia a farsi sentire l’emozione, ma ripenso anche a dove siamo arrivate rispetto a quando ho iniziato a giocare. Il calcio femminile lo conoscevano in pochi, anche mia mamma non era contenta: è stato complicato, ho iniziato ad andare al campo di nascosto ad allenarmi con il mio migliore amico. Una delle mie più grandi soddisfazioni è stato anni dopo quando mi ha detto che avevo fatto la scelta giusta”.



SULLA CRESCITA - "Noi avevamo i campi in terra a Roma, non c’era nessuno a vederci. Ho visto l’evoluzione del calcio femminile in Italia e quello che è successo negli ultimi anni non l’avrei mai potuto immaginare. Era ora".