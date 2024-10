Italia-Israele: venduti 11.700 biglietti a Udine

Nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive,del territorio invitati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGClocali, nell’ambito di un’attività sociale promossa dal Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti del Friuli Venezia Giulia., 2-2 in rimonta da parte dei nostri avversari dopo lo 0-2 iniziale e l'espulsione di Pellegrini, e mantenere la testa del girone 2 della Lega A di Nations League davanti alla Francia. Battere i nostri prossimi avversari, superati già lo scorso 9 settembre per 2-1 sul campo neutro di Budapest, significherebbe presentarsi alle sfide decisive contro Belgio e Francia nelle condizioni migliori per conquistare il pass per i quarti di finale ed essere certi di essere testa di serie al sorteggio per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.in Messico, quando Riva e compagni pareggiarono per 0-0 ma riuscirono ugualmente a farsi strada fino alla finale dell'Azteca, persa per 4-1 per mano del Brasile di Pelé.