Italia, Ricci: "Il riscatto passa dalle partite con Francia e Israele"

L'si prepara a fare il suo esordio in UEFA Nations League. Il 6 settembre al Parco dei Principi di Parigi gli Azzurri di Luciano Spalletti scenderanno in campo contro la Francia, per poi affrontare tre giorni più tardi Israele a Budapest (Ungheria), in campo neutro.Tra i convocati del commissario tecnico c'è, centrocampistadel, che poco più di due anni fa (4 giugno 2022) ha esordito in Nazionale maggiore subentrando nella sfida di Nations League contro la Germania a Bologna.Ricci ha parlato a Vivo Azzurro TV, rispondendo alle parole di Spalletti in conferenza stampa ("Ricci ha sempre giocato davanti alla difesa e il fatto che possa agire anche a centrocampo è un qualcosa in più, è un vantaggio per noi)": "Con il mister c’è sempre stato un bel rapporto. Ho fatto il mediano e ho giocato da mezz’ala: dove il Ct vorrà mettermi, starò...".

- "Venerdì a Parigi contro la Francia sarà una bella sfida: si affronteranno due squadre molto forti. E noi non dobbiamo aver paura di nessuno, perché abbiamo qualità. Bisogna avere tranquillità nel giocare. Il riscatto passa da questa gara e dalla prossima con Israele".- "Per tutti noi questa divisa è un motivo di grande orgoglio: è il massimo di quello che facciamo e poi rappresentiamo una nazione intera... Dobbiamo onorarla, sempre".