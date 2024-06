Italia, Scamacca: "Agli Europei tutto è possibile, difendiamo il titolo. Frattesi? L'ho preso a parolacce..."

GETTY

Tanto movimento, qualche assist pregiato, nessun gol. La prestazione di Gianluca, attaccante principe, è stata agrodolce. il giocatore dell'Atalanta ha parlato a Sky Sport e ha commentato la vittoria per 1-0 in amichevole contro la. Queste le sue parole."Oggi penso di aver, mascaldando i motori per quello che verrà, l'Europeo, che è una competizione bellissima, importantissima e soprattutto prestigiosa.Mi diverto giocando per la squadra, mandandoli in porta e magari facendo la sponda che può servire per un'azione da gol. Gioco così, poi se arriva anche il gol ovviamente è meglio".

"Dobbiamo migliorare perchéapparentemente nuova, dove ognuno è abituato a fare cose diverse. Oggi però abbiamo trovato la quadra giusta e ci siamo trovati abbastanza bene. Frattesi? Gli ho detto una parolaccia sì,La prossima volta non gliela do (ride, ndr)"., siamo l'Italia e dovremo mettere in campo i nostri valori, le nostre qualità e il nostro spirito di squadra perché sono partite secche eIo il 9? Sono, ringraziando Dio, uno che