- difensore 31enne del Monza -La condanna che arriva dalla VI sezione penale del Tribunale di Napoli, in effetti, è molto pesante., quando Izzo militava nell'Avellino, in Serie B, nel campionato 2013-2014. Con Izzo sono stati condannati - per un anno e mezzo - anche il cugino Umberto Accursio, capo del clan della Vinella Grassi di Secondigliano, e Salvatore Russo, ritenuto legato allo stesso clan camorristico.finita con il risultato di 1-0 per gli emiliani. Secondo la Procura i vertici del clan Vanella Grassi avrebbero corrotto tre giocatori della squadra irpina - Armando Izzo, Francesco Millesi e Luca Pini - in cambio di una somma di denaro.- suo malgrado -, scugnizzo di una famiglia assai modesta, primo di quattro fratelli - la mamma l’ha avuto a sedici anni - con il padre “magliaro”, venditore ambulante che gira l’Italia del Sud.- in seguito alla morte del padre, appena 29enne, per malattia -Entra nelle giovanili del Napoli, lì inizia una bella carriera che lo porta - dopo gli inizi tra Trieste e Avellino - in Serie A, categoria che frequenta ormai da quasi un decennio: un quadriennio con il Genoa, un altro con il Torino (con cui conquista anche la maglia della nazionale: sono tre le presenze, tutte nel 2019), la scorsa estate il passaggio al Monza, club che oggi lo difende con un comunicato dove si dice convinto della totale estraneità dei fatti del giocatore.- in Primavera non aveva nemmeno i soldi per le scarpe da calcio -tutto riassunto nel suo modo di interpretare le partite, come una battaglia continua, senza esclusione di colpi, dea guerriero quale si sente, sempre accompagnato da un angelo custode speciale, il padre, del quale ha il fuso tatuato sul fianco.Lo è ugualmente, in realtà, anche se lui tutto avrebbe voluto fuorché di trovarsi in prima pagina per questioni extracalcistiche.Non sarebbe il primo a passare dall’area di rigore alla cella. Fabrizio Miccoli l’anno scorso è tornato in libertà dopo sei mesi di detenzione. L'ex stella di Perugia e Palermo fu condannato in via definitiva a 3 anni e 3 mesi di reclusione con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso, lo stesso di Armando Izzo.La regola generale stabilisce che l’imputato giudicato con sentenza definitiva ad una pena inferiore ai 4 anni di reclusione, non faccia subito ingresso in carcere. Nel caso di Miccoli, la condanna era come detto inferiore a anni 4, eppure l’ex calciatore dovette scontare da subito la pena perché nel suo caso non venne applicato l’istituto della sospensione dell’ordine di esecuzione.