, ma ha già fatto diversi passi importanti per la propria carriera e la propria vita. L'ultimo ieri, quando il(seconda divisione inglese) è diventato il primo calciatore britannico in attività a farein coincidenza con il 32° anniversario della decisione da parte dell'Oms di rimuovere l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali.- L'annuncio è arrivato in una lettera aperta pubblicata sui canali ufficiali del suo club: "Questa stagione è stata fantastica per me in campo. Ho fatto il mio debutto in prima squadra, segnato 30 gol con la squadra giovanile, firmato il mio primo contratto da professionista e condiviso il successo con i miei compagni di squadra, andando alla grande nella FA Youth Cup e vincendo la Lancashire FA Pro-Youth Cup., per avere il coraggio e la determinazione di guidare il cambiamento.Per raggiungere questo punto,e da Stonewall, che sono stati tutti incredibilmente protettivi nel mettere i miei interessi e il mio benessere al primo posto.e sentire il bisogno di cambiare per adattarmi.in questo modo. Là fuori ci sono persone come come me, che potrebbero non sentirsi a proprio agio nel rivelare la loro sessualità. Voglio solo dire loro che non devono cambiare chi sono solo per adattarsi.NELLALENEL MONDO DEL CALCIO- L'unico calciatore attualmente in attività che ha dichiarato di essere omosessuale è, che gioca in Australia con l'Adelaide United. In Inghilterra l'unico calciatore professionista a fare coming out è stato, ma nel 1990, quando già non giocava più ad alti livelli: poi si suicidò 8 anni dopo.