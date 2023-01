Joao Felix via da Madrid entro la fine di gennaio. E' il piano dell'Atletico Madrid, che si è rassegnato all'idea che il rapporto con Simeone non può essere recuperato, è l'idea dell'agente del portoghese, Jorge Mendes, che da settimane è a caccia di una nuova soluzione per il suo assistito. Il numero 7 dei colchoneros, a segno nell'ultima uscita con l'Elche, ha capito che la sua avventura al Wanda Metropolitano è arrivata al capolinea, vuole partire, ma nonostante tutte le tre parti coinvolte, giocatore, entourage e club siano d'accordo sulla necessità di cambiare aria, l'aspetto economico è un grande ostacolo.



CIFRA FOLLE - Joao Felix in queste settimane è stato offerto in Italia, a Juventus e Milan, al Paris Saint-Germain e ad Arsenal e Manchester United, i quali hanno dato l'ok a parlarne, ma si sono raffreddati di fronte alle richieste che fa l'Atletico Madrid: 15 milioni di euro per il prestito, 6 per l'ingaggio, totale 21 milioni di euro per averlo fino a giugno. Una cifra folle, che nessun club è disposto a pagare. E che rischia di bloccare Joao Felix a Madrid.