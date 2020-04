La fine del suo matrimonio si è ormai consumata, in gran segreto, circa un anno fa e da allora il centrocampista del Chelsea ed ex-regista del Napoli, Jorginho, si è dato da fare tanto che su di lui in Inghilterra continuano ad arrivare pesanti rumors. In particolare è il The Sun che è attentissimo alle vicende di casa Frello alle prese sia con un presunto scandalo legato alla traduttrice dei Blues che con un bambino in arrivo dalla storica ex di Jude Law.



IL PRESUNTO SCANDALO - Nelle ultime ore, infatti, il tabloid inglese ha prima pubblicato e poi rimosso delle accuse pesanti rivolte dall'ex fidanzato dell'attuale traduttrice del Chelsea, ​Elisa Scalcon. A quanto raccontato da Aaron Hughes, l'ex fidanzato, i due si sono scambiati messaggi bollenti nel corso dell'ultima tournée della squadra. Messaggi del tipo: "ti piace il sesso selvaggio?" che sono stati scoperti da Hughes e che hanno portato all'inevitabile rottura con Elisa. Il tutto però è stato rimosso dal sito nonostante il gossip sia ormai virale.



CHRISTINE INCINTA - Arrivano solo conferme, invece, sulla gravidanza di Catherine Harding cantante di The Voice in Inghilterra e storica ex di Jude Law da cui ha avuto un bambino. Il padre questa volta sembra proprio essere Jorginho con cui ha una relazione da molto tempo e che ha tenuto a lungo segreta.