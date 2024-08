Julian Alvarez si mette sul mercato: è testa a testa tra Atletico Madrid e PSG

Getty Images

Il sogno olimpico di un intero Paese e quello personale didi arricchire la sua già straordinaria bacheca con un altro titolo con l’Argentina sono tramontati con la sconfitta nei quarti di finale per mano della Francia, a Bordeaux. Un appuntamento che per il calciatore delsarà più ricordato per ciò che ha fatto da contorno rispetto a prestazioni ben lontane da quelle mostrate a più riprese con la maglia della squadra allenata da Pep Guardiola.Nessun gol, pochi guizzi con la Selecciòn Under 23 di Javier Mascherano e la sensazione che la testa fosse ad altro.

Una presa di posizione che rischia di dare una scossa al calciomercato internazionale e più in particolare a quello degli attaccanti in giro per l’Europa., che a soli 24 anni ha conquistato tutto quello che c’era a disposizione a livello di club sia in Sudamerica che in Europa - campionato argentino e coppa nazionale, Premier League ed FA Cup, Champions League, Mondiale per club e Copa Libertadores - e pure con la sua nazionale, che dal 2021 ad oggi ha portato a casa due edizioni di Copa America, un Mondiale e una Finalissima. Ma che ora non vuole essere più uno dei tanti, ma il centravanti titolare della prossima squadra per la quale giocherà.

I colleghi argentini Gustavo Edul e Cesar Luis Merlo, molto informati sulle vicende dei calciatori più importanti del Paese, concordano nel riportare il. Acquistato per poco meno dinel gennaio 2022 e sotto contratto col Manchester City fino al. Nelle scorse settimane, il Cholo Simeone e un compagno di nazionale come Molina hanno provato ad ottenere la preferenza da parte del calciatore nel caso in cui Guardiola acconsenta alla cessione e si parla già di una proposta da. I colchoneros, che in queste ore hanno definito già la sostituzione di Alvaro Morata con Alexander Sorloth , pagato quasial Villarreal, non sono dunque intenzionati a fermarsi.

Dall’altra parte c’è ilma che, dopo lo stallo registrato nelle conversazioni colper. La disponibilità economica pressoché illimitata della proprietà qatariota offre la chance di garantire a Julian Alvarez un contratto migliore di quello che percepirebbe all’Atletico e di soddisfare per intero le richieste pure del Manchester City. La palla passa dunque al giocatore argentino, che al ritorno in Inghilterra sarà protagonista di un inevitabile chiarimento con Guardiola. Che soltanto pochi giorni fa derubricava così le “lamentele” del suo giocatore sul proprio impiego: “Ha giocato tanto in questi due anni e se vuole giocare di più ne possiamo parlare”. Riservando poi il più classico dei no comment ad una domanda sul possibile approdo di Alvarez all’Atletico nell’ultima conferenza stampa negli Stati Uniti, dove il City è impegnato in una tournée.