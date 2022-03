Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante dell'Inter, Julio Cruz, offre tre motivi per cui l'Inter e gli interisti debbano e possano ancora credere allo scudetto.



1)“Io sono convinto che alla fine l’Inter riuscirà a vincere: considerando che deve recuperare una gara, ecco allora che secondo me ce la farà a recuperare e a raddrizzare l’ultimo periodo che non è stato eccezionale. Ma con 9 gare a disposizione c’è ancora tempo per riprendere la marcia: raggiungerà la vetta”.



2) “Mi piace poter pensare che il giocatore decisivo potrà essere il Tucu Correa: ha avuto un periodo non certo felice ma ha le capacità per poter imprimere una accelerazione decisiva al campionato interista con le proprie qualità. È un attaccante diverso da tutti gli altri, quello capace di saltare l’uomo e creare superiorità”.



3) “Prendiamo già la prossima giornata: l’Inter ovviamente deve riuscire a vincere a Torino e se l’Atalanta batterà il Napoli e magari il Bologna farà risultato contro il Milan, beh, ecco che la classifica avrà un aspetto diverso. Sarà lotta fino alla fine ma, spero, alla fine la spunteranno i nerazzurri”.