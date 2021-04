Contro l'Inter è arrivata la settima sconfitta nelle ultime otto partite per il Verona di: "Abbiamo giocato bene, a volte il calcio è così - ha detto l'allenatore a Dazn - Oggi abbiamo creato tanto e subito poco. Ultimamente i risultati non arrivano, ma ho poco da rimproverare ai ragazzi: prima o poi la vittoria arriverà. Forse ci manca il campione che ci risolva le partite, ma ora è il momento di non mollare.Il gol annullato a Faraoni? Era regolarissimo. Tocca il pallone che va in porta e basta, ma di cosa stiamo parlando?! Ci vuole coraggio a non darlo.- "Ha sempre giocato in contropiede in spazi aperti, vive di queste cose. Per me non è sufficiente, perché la tecnica ce l'ha ma deve divertirsi un po' di più. Lui ha tanta voglia di migliorarsi, già con la Fiorentina aveva fatto meglio.. Ma siamo in un ambiente senza pressione, già salvi, con tanti giovani... per questo deve divertirsi, così gli peserebbe meno anche il lavoro".- "In tre/quattro partite ha fatto due gol e ne ha sbagliati altri. E' un ragazzo sfortunato che ha continui infortuni e non riesce a ritrovare la condizione., magari alternandosi con Lasagna. Quest'anno per noi è stato un calvario di infortuni".