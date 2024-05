Torino, le pagelle di CM: i cambi fanno la differenza. Zapata sotto tono

Milinkovic-Savic 6,5: attento su quasi tutte le conclusioni avversarie. In occasione del gol può fare poco.Vojvoda 6: una partita fatta di alti e bassi. Alcune occasioni lasciate agli avversari potevano essere pericolosi.(10' s.t. Linetty 6,5: si piazza nella sua casella preferita e amministra bene la gara.)Lovato 5,5: non una partita al pieno delle forze. Chiusure a volte in ritardo, non risulta incisivo.Masina 6,5: in certe occasioni fa gli straordinari. Buon impatto sulla gara, esce stanco.(dal 21' s.t. Dellavalle 6,5: entra bene in partita, mettendosi a servizio dei suoi compagni.)

Bellanova 5,5: non una partita particolarmente brillante. Troppo compassato, non riesce a costruire gioco.(dal 25' s.t. Savva 7,5: entra e dopo pochi minuti porta i compagni sul pareggio. Grande impatto sulla partita.)Tameze 5,5: non è una brillante partita quella giocata dall'ex. Impreciso e spesso anticipato sul nascere.Ilic 6,5: primo tempo abbastanza sotto tono, ma nella ripresa trova più spazio e riesce ad imbastire azioni con maggior intensità.Rodriguez 6: nel primo tempo alterna belle giocate a improvvisi cali di concentrazione. Poteva sicuramente fare meglio.

(dal 11' s.t. Lazaro 7,5: uomo assist su entrambi i gol, grande visione di gioco e intensità.)Ricci 7: una partita intensa, sia in fase difensiva sia in fase di ripartenza.Sanabria 6: ci impiega almeno un tempo a entrare in partita. Non molto pericoloso ma il suo lo fa.Zapata 5,5: non particolarmente brillante la sua fase offensiva. Spesso letto con facilità dagli avversari.(10' s.t. Pellegri 7,5: appena entra si rende subito pericoloso. Segna il gol della vittoria)All. Juric 6: formazione iniziale con alcuni elementi da rivedere. Nella ripresa molto meglio.