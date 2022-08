Erano 20 milioni tondi tondi - più bonus - quelli che la Juventus avrebbe incassato per la cessione dial Manchester United. Puf, svaniti nel nulla. Il francese non ha trovato l'accordo con i Red Devils per ingaggio e commissioni e così è saltato tutto. Il mancato addio dell'ex Psg costringe la Juve a rivedere i piani a centrocampo.- Nel mirino dei bianconeri c'è sempre Leandro Paredes, per il quale ora il Psg sta aprendo al prestito con diritto di riscatto provando a mettere in piedi una trattativa simile a quella che ha portato Wijnaldum alla Roma. Il ds Cherubini porta avanti i contatti col club francese, ma prima bisogna fare spazio lì in mezzo.il Corriere dello Sport racconta che. Non sono due giocatori in uscita, ma neanche intoccabili: di fronte alla proposta giusta la società valuterà un'eventuale cessione di uno dei due centrocampisti.- In entrata il nome più caldo al momento è quello dell'ex romanista Paredes.. Per il serbo Lotito chiede non meno di 60/65 milioni di euro, cifra al momento irraggiungibile dalla Juventus che ha deciso di fare l'investimento importante in difesa spendendo più di 40 milioni per Bremer.: sarà un prestito secco per il quale si attende solo il via libera dei bianconeri che in questi giorni stavano capendo come muoversi a centrocampo tra entate e uscite, la mancata cessione di Rabiot non dovrebbe influire sulla buona riuscita del trasferimento., Allegri lo sta valutando e dopo il recente rinnovo del contratto si va verso la permanenza.