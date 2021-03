Intervenuto a Sky, Alex Sandro ha parlato del momento della Juve dopo l'eliminazione dalla Champions League, partendo da Cristiano Ronaldo: "Dopo la partita Cristiano era triste come tutti. Volevamo tanto passare il turno, lui era triste come gli altri ma già oggi si è allenato bene, voleva spingere perché sa che in questa stagione ci sono ancora altre cose da vincere".



OBIETTIVI - "Tutti noi sappiamo quello che vogliamo, abbiamo ancora davanti il campionato e una finale di Coppa Italia e lavoreremo per questo".