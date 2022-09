Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro il Benfica:



"E' difficile spiegare il calcio, possiamo dire che dopo il 2-1 loro la partita è finita. In questo momento bisogna stare zitti e lavorare. Alla squadra ho parlato, ho detto che questi momenti capitano e capiteranno. Domenica abbiamo una partita difficile e poi penseremo alla coppa, perché non tutto è perduto. Alla squadra non ho da fare critiche, capisco il momento. Il rigore ha cambiato la partita a livello psicologico. Se è il momento più difficile dei miei anni in bianconero? Sì, anche perché non era mai successo di perdere le prime due partite in Champions. Se sono preoccupato? No, penso solo a lavorare".