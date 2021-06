Ladi Massimilianonon è ancora ufficialmente nata. Ci sarà tempo per il ritiro estivo, per le amichevoli e per i test, ma nella testa dell'allenatore livornese sta comunque lentamente prendendo forma quella che potrà essere l'idea tattica da cui partire e che, inevitabilmente potrà essere modificata con il mercato.La Juventus deve ripartire dae per questo Allegri sa che dalla metàcampo in su dovrà prevedere l'utilizzo di un modulo con le due ali. I due ragazzi terribili sarannoche li vedrà al centro dello sviluppo offensivo e che sfrutterà le capacità e l'attitudine tattica al ripiegamento di entrambi a supporto dei terzini in fase difensiva., come mostrato col Sassuolo e con l'Italia sa adattarsi sia in una linea di centrocampo a due che in una a 3 e questo agevolerà l'intercambiabilità dei due moduli in cui, però, rimane comunque un grosso interrogativo:La Juve attende la risposta del suo asso portoghese e Allegri, almeno per ora, continua a considerarlo fra i disponibili. Per questo fra i due moduli sopracitati la preferenza va al 4-2-3-1 in cui CR7 verrebbe impiegato da punto e in cui, alle sue spalle, dovrebbe muoversi e giostrare. La Joya restaNel modulo con la mezzapunta in passato ha faticato ad interagire con Ronaldo, ma è altrettanto vero che in passato proprio Allergi ribadì a chiareE allora? A spostarsi e accontentarsi, sia con la permanenza di Ronaldo (che prima punta non è), sia con il suo addio, sarà ancora una volta l'attaccante argentino.