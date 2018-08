Marko Pjaca e Stefano Sturaro sono tra i papabili per una cessione entro il termine della sessione estiva, prevista per il 18 di agosto. Dopo Higuain e Sturaro le prossime due cessioni potrebbero essere proprio loro. Entrambi sono cercati dalla Fiorentina che però non ha ancora fatto un'offerta soddisfacente alla Juventus. Il croato può lasciare i bianconeri in prestito con obbligo o diritto di riscatto mentre l'ex Genoa piace anche all'estero, specialmente in Premier League.