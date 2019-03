Perde la Juventus, perde anche l'Ajax. Le due squadre che si affronteranno nei quarti di Champions League hanno vissuto altrettanti k.o. nei rispettivi campionati. Se i bianconeri hanno visto il Genoa esultare a Marassi con i gol di Sturaro e Pandev, non è andata meglio ai Lancieri, impegnati nel pomeriggio in trasferta contro l'AZ Alkmaar. E' il 21enne Guus Til a decidere il match dell'AFAS Stadion (1-0), un k.o. pesante per gli uomini di ten Hag che così vedono scappare a +5 il PSV Eindhoven primo in classifica. Come se non bastasse, l'Ajax dopo meno di mezz'ora ha perso Hakim Ziyech per un infortunio al polpaccio.