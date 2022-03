Il 28enne difensore tedesco è in scadenza di contratto coi Blues e sarebbe disposto a rinnovare a patto che venga accontentato:Al momento le richieste non sono state accontentate e l’ipotesi più concreta è una separazione al termine della stagione, a maggior ragione dopo le recentissime sanzioni adottate dal governo britannico nei confronti del patron Roman Abramovich che condizoneranno pure le scelte in tema di mercato.Nelle ultime settimane il direttore Federico Cherubini si è attivato con gli agenti dell’ex Roma per capire la fattibilità dell’operazione.Un messaggio che è arrivato forte e chiaro anche alle altre pretendenti: Manchester United, Real Madrid e Newcastle. La partita è aperta con la Juventus in piena corsa. Il dopo Chiellini può parlare tedesco…