Dusan Vlahovic vuole tornare protagonista nella Juventus a partire dalla trasferta di domenica sera a Roma. Intanto le voci di mercato intorno all'attaccante serbo si sprecano. Dopo i rumors sulle big inglesi (dall’Arsenal al Chelsea), ecco l’indiscrezione sull’interessamento del Bayern Monaco, tanto che nel derby, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, sugli spalti dell’Allianz Stadium era seduto anche un uomo mercato del club bavarese. I campioni di Germania avrebbero, per l’estate, l’obiettivo di acquistare un grande centravanti e Vlahovic sarebbe, subito dopo Kane, uno dei nomi che vanno per la maggiore.



Di certo, chiunque voglia strappare il serbo alla Juve dovrà mettere sul piatto parecchi soldi. I bianconeri per lui avevano speso, tra prezzo del cartellino, contributo di solidarietà e oneri accessori, oltre 81 milioni di euro. Ma con i bonus la cifra potrebbe salire sino a quasi 92 milioni.