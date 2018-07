Secondo Il Corriere dello Sport, è Juan Bernat del Bayern Monaco (a questo punto più di Matteo Darmian) il candidato alla sostituzione di Alex Sandro nel caso la Juventus dovesse cedere l'esterno sinistro brasiliano. L'ex Porto viene valutato 50 milioni, interessa al Paris Saint Germain che però non si è ancora fatto avanti concretamente. In ballo resta l'ipotesi rinnovo. In ogni caso, in caso di cessione lo spagnolo del Bayern Monaco diventerebbe per il Corsport l'opzione più probabile, anche perché sarebbe molto complicato tramutare in realtà il sogno Marcelo.