Genoa tra Emegha e Camara, dal Sassuolo arriva Toljan

22 minuti fa



Il Genoa si muove sul mercato in entrata. Annunciato il rinnovo del contratto all'allenatore Patrick Vieira fino a giugno 2027, il club rossoblù aveva già definito gli arrivi del trequartista romeno Nicolae Stanciu (classe 1993) dagli arabi del Damac e del centrocampista islandese Mikael Ellertsson (classe 2002) dal Venezia.



Il prossimo rinforzo sarà il terzino destro tedesco Jeremy Toljan (classe 1994 ex Borussia Dortmund), in arrivo a parametro zero dal Sassuolo, dove rientra per fine prestito il centravanti Andrea Pinamonti (classe 199 ex Inter).



Nel mirino per l'attacco del Genoa c'è l'olandese Emanuel Emegha (classe 2003) dello Strasburgo, dove era stato lanciato proprio da Vieira. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la pista alternativa porta al maliano Amady Camara (classe 2005) dello Sturm Graz.