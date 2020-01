Presente a Torino per la presentazione del libro 'Non pettinavamo mica le bambole', Gigi Buffon ha parlato della prossima sfida di campionato contro il Parma: "La prossima settimane c'è un nuovo turno di Coppa Italia, credo serenamente di non giocare domenica. Poi dovremo incontrare la Roma o lo stesso Parma".



Sul record in Serie A: "Sono soddisfazioni che mi rendono orgoglioso, è giusto esserlo. La vita è fatta di sacrificio e sudore, ma anche di cose belle e frivole. Non voglio essere un modello per bimbi e persone, non è la mia aspirazione, non sento la necessità di educare nessuno. Molti vorrebbero addossarti queste responsabilità, ma l'educazione di un bimbo spetta al genitore. Posso essere spunto di riflessione, se una famiglia a tavola vede Buffon che fa 700 presenze in A il papà dice: "Vedi Buffon, oltre all'uomo - che non conosco - ha avuto il carattere di soffrire in certi momenti, la capacità e l'umiltà dii migliorare". Voglio essere questo per i miei figli, ma non voglio dargli pressione".