. Max Allegri ora è nell'occhio del ciclone, ma la guida tecnica e le sue scelte non sono l'unico guaio dei bianconeri: ci sono anche i silenzi di Agnelli, gli infortuni a raffica, le carenze della rosa, l'espulsione di Di Maria, il caso Bonucci (in panchina a Monza per scelta tecnica).. Il segnale era arrivato al termine delladi 20.200 tessere vendute (lontano dal picco di 29.300 abbonati della stagione 2018-19). Durante la stagione in corso, i risultati della Juve non hanno fatto altro che acuire il problema, fino alla creazione dell'hashtag #StadiumVuoto, diventato di tendenza sui social.