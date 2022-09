Non è partita benissimo l'avventura di Kaio Jorge alla Juventus. Un infortunio e poco spazio per l'attaccante brasiliano, che secondo la stampa locale potrebbe tornare in patria. Il giocatore, infatti, piace al Flamengo dove giocano già Pulgar, Vidal e in attacco ci sono Gabigol e l'ex Fiorentina Pedro.