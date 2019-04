Antonio Cabrini, ex terzino della Juventus, parla a MC Sport, tornando sulla sfida di ieri sera dei bianconeri contro l'Ajax: "Mi è piaciuta la partita per come è stata interpretata dalle due squadre, a viso aperto. Mi è piaciuta l'incoscienza dell'Ajax, una squadra di "pivellini" che hanno aggredito i campioni bianconeri provando comunque a giocare sempre allo stesso modo, con la stessa filosofia. Se la giocano sempre a viso aperto, questo mi piace molto. Rispetto alla partita contro l'Atletico, la Juventus deve stare molto più attenta con gli olandesi".