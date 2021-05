La Gazzetta dello Sport oggi in edicola stila la classifica dei giocatori della Juventus dal più al meno impiegato da Andrea Pirlo in questo campionato.

Sul podio ci sono Danilo (31 presenze, 2669 minuti), Cristiano Ronaldo (30 presenze, 2553 minuti) e Wojciech Szczesny (27 presenze, 2430 minuti).

Guardando la classifica dal basso, chiaramente troviamo i portieri di riserva (Buffon con 7 presenze e Pinsoglio con zero), i giovani che hanno esordito in spezzoni di gara e i ceduti Douglas Costa e De Sciglio.

Andando a considerare gli elementi stabilmente in rosa, il meno utilizzato è Gianluca Frabotta (15 presenze, 686 minuti).

Sotto i mille minuti anche Demiral, Bernardeschi e Dybala.