Giorgio Chiellini si è fatto sentire, così come gli altri senatori. Il ko di Milano l'ha colpito come e più degli altri e come raccontato ieri da Tuttosport in casa Juve si tiene alta la tensione anche grazie al capitano bianconero, convocato contro il Milan ma rimasto in panchina per tutta la gara. Un destino, quello del tre bianconero, che dovrebbe ripetersi anche nel prossimo match di campionato contro l'Atalanta, in programma sabato sera. Chiellini ci sarà ma difficilmente partirà titolare. Chiello non vuole forzare i tempi.