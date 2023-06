Quella che sembrava essere una boutade di mercato, negli ultimi giorni è diventata un'opzione credibile. Nulla di già definito, ma qualcosa si muove. E potrebbe emergere presto alla luce del sole., tradotto, se arrivasse una buona offerta verrà presa in considerazione.che possono essere raggiunti anche con una base di 50, più bonus facilmente raggiungibili.Qualcosa, come detto, si muove, soprattutto in Inghilterra. L'ex viola, tornato a segnare in Nazionale dopo due anni, nella finale per il terzo posto di Nations League contro l'Olanda, piace ale, soprattutto, al. Klopp è uno suo grande estimatore e sta valutando una proposta,Il diretto interessato, prima degli impegni con l'Italia, aveva parlato così del suo futuro, chiudendo a un addio: "Faccio lo stage con la Nazionale e poi le Final Four di Nations League, poi vedremo.".Chiesa, insomma, non spinge per partire,Il suo entourage, per prolungare, ha chiesto di passare da un ingaggio di 5 milioni a uno di 7+1, cioè quanto percepisce Vlahovic, la Juve senza Champions ha inevitabilmente preso tempo. Tutto al momento è in stand by, ma le posizioni sono chiare