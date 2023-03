Federico Chiesa ha messo la firma sulla qualificazione della Jueventus ai quarti di Europa League: dopo l’1-0 dell’andata grazie al gol di Di Maria, ieri i bianconeri hanno eliminato il Friburgo vincendo 2-0 in Germania con le reti di Vlahovic e del classe ‘97. Nel post partita Chiesa ha svelato di convivere ancora con un infortunio al ginocchio: “Ho avuto un problema al ginocchio, e tutt’ora questo fastidio c’è. Sto lavorando per esserci continuità, poi sta al mister decidere se mettermi o no. Anche mio padre ne ha avuti e mi ha detto che è un percorso da fare, sia prima del ritorno in campo ma anche dopo, una volta rientrato”.