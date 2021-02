IL TABELLINO

- perde a(2-1) e mette a serio rischio il passaggio ai quarti di, nonostante l’avversario fosse stato giudicato - a torto - tra i più comodi. Il gol dila tiene in vita, ma ripetendo la prestazione di ieri sera, l’eliminazione è certa, quasi scontata.. Il signor del Cerro Grande è un arbitrino neppure della peggiore specie, ma non deve essere stato assistito neppure dalse, all’ultimo secondo del recupero, ancora confabulava con gli assistenti davanti al video.Di tutte le squadre che hanno vinto i gironi della, quella di, oltre ad essere stata battuta, è la più passiva,quando è in possesso di palla, la sola a non produrre un’azione degna di questo nome (quella di, chiusa da, è apparsa un’eccezione) per 95 minuti di partita, la meno giustificabile per due amnesie iniziali (una per tempo) che sono costate gol pesanti, forse decisivi.Poi chesia un calciatore sopravvalutato, io lo dico da tre anni e, modestamente, passo per un citrullo. Adesso mi piacerebbe chiedere alla marea montante di juventini che mi insultano quasi quotidianamente un giudizio, o un voto, non solo sull’errore dell’uruguaiano,Qualcuno ha voluto fargli credere che lui è un campione conclamato e le recenti prestazioni - non le prime, non le ultime - sono sulla falsariga di quelle di ieri sera. Le verità, purtroppo, stanno venendo a galla.. Lo dimostra il secondo gol subìto con otto giocatori in area e nessuno dei centrocampisti in grado di contrastare. C’è poi da domandarsi che cosa si siano detti l’allenatore e i giocatori prima dell’inizio e durante l’intervallo. Se l’approccio è stato pessimo in avvio di partita (gol didopo un minuto), come ha potuto essere peggiore dopo l’intervallo (gol didopo 19 secondi)? Peggio della tempistica c’è stata solo la modalità dei gol.Sul primo, non sbaglia solo, ma ancheche gli appoggia palla mentre il compagno volta le spalle al centrocampo (avrebbe dovuto avere una postura più aperta). Il portiere, recidivo, ha insistito a lungo con gli appoggi bassi scegliendo quasi sempre l’uomo sbagliato. Non sono aprioristicamente contrario alla costruzione da dietro, ma bisogna allenarla meglio e prepararla di più.Ho scritto che, giocando così, il Porto merita di qualificarsi e lo ripeto. Perché, pur non essendo una squadra straordinaria, sa avere due atteggiamenti assolutamente risolutivi:La Juve ha fatto una figuraccia non tanto per avere perso, ma per il modo in cui non riusciva a venire a capo di una partita sempre più complicata. E buon per i bianconeri che, in una serata non certo felice,sia riuscito a deviare una conclusione di, al quale i centrocampisti e i difensori della Juve avevano concesso di arrivare, assolutamente indisturbato, fino al limite dell’area.solito problema al polpaccio, sostituito da Demiral), poi per scelta tecnica, a mio giudizio, tardiva, Pirlo ha inseritoper McKennie (un fantasma) eper Kulusevki (peggio di un fantasma). Deve essere stato tentato anche da Dybala, visto che, nonostante un’abbondante fasciatura al ginocchio, l’ha fatto scaldare all’intervallo, ma forse è stato meglio non forzare.ha segnato all’82’ (palla sporca su linda iniziativa di Rabiot) e conla squadra ha attaccato di più la profondità, giovandosene in maniera evidente.Pirlo, però, ha spiegato che lo spagnolo stava e sta ancora male, ha avuto un mancamento a fine gara e non si è mai ripreso da una brutta influenza. Purtroppo parlare degli assenti ha un senso:), ma sono infortunati e chissà quando torneranno. In vista del ritorno ci sarebbe bisogno almeno del terzino, visto che Danilo, ammonito, sarà squalificato e pensare ao, peggio,adattato, mette i brividi lungo la schiena. In sintesi resta da soppesare una partitaccia che complica la Champions della Juve.: pt 2' Taremi (P); st 1' Marega (P), 37' Chiesa (J).: st 1' Manafa (P), 37' Rabiot (J).Marchesin; Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona (42' st Loum), Uribe, Oliveira (42' st C. Conceicao), Otavio (12' st Luis Diaz); Marega (21' st Grujic), Taremi. A disp. Diogo Costa, Romario, Joao Mario, Felipe Anderson, Martinez, Evanilson, Nanu, Sarr. All. S. Conceicao.Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini (34' pt Demiral), Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie (18' st Morata); Kulusevski (32' st Ramsey), Ronaldo. A disp. Buffon, Pinsoglio, Dybala, Bonucci, Bernardeschi, Frabotta, Di Pardo, Fagioli. All. Pirlo.: Del Cerro Grande (Spagna).: st 18' De Ligt (J), 36' Danilo (J), 43' Demiral (J), 47' Alex Sandro (J).