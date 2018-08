E' sempre più Ronaldomania in casa Juventus. In attesa di capire quello che farà sul campo, il campione portoghese ha già lasciato il suo segno sul fronte merchandising. Negli store ufficiali non si trova più una sua maglia 'authentic home' e anche le scorte delle 'home', che costano di meno, stanno terminando. Come scrive oggi Tuttosport in meno di un mese (CR7 è diventato ufficialmente un giocatore bianconero il 10 luglio scorso) la Juve ha venduto circa 55mila magliette dell'ex Sporting Lisbona e Manchester United, mentre nell'intera stagione 2016-17, erano state vendute dalla Juventus circa 41mila maglie. Sono andate esaurite le scorte previste per tutto l'anno, in meno di un mese. Difficile, al momento, sbilanciarsi su quello che la Juve incasserà nei prossimi 12 mesi: le proiezioni per tutto l'anno parlano di circa 55 milioni totali.