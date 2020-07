Il terzino della Juventus, Danilo ha parlato a JTV nel prepartita della sfida contro la Sampdoria.



CONCENTRATI - "E' una partita difficile, ma sarà importante che rimaniamo concentrati fin dal minuto zero con molta determinazione per vincere"



ZERO SCUSE - "Adesso non ci sono più tante partite e non abbiamo più scuse. Dobbiamo restare molto concentrati con la testa giusta per vincere stasera".