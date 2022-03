Ecco le dichiarazioni di Danilo, terzino della Juventus, al canale Youtube della società bianconera:"Sono in una delle squadre più grandi al mondo, fare 100 presenze non è facile. Provo tanto orgoglio, indossare questa maglia una volta sarebbe stato un orgoglio e cento è speciale. Significa che il club ha fiducia nel mio lavoro e questo va ripagato con le prestazioni"."Dico la Coppa Italia dell’ultima stagione. Non riuscivamo a fare tanti risultati di fila. Per la squadra è stato un premio per il lavoro e la resilienza. E’ stata speciale anche perché è stata una delle prime partite con un po’ di tifosi"."A un paio di minuti dalla fine contro la Fiorentina: abbiamo vinto con sofferenza, tanta, da Juventus, credendoci fino alla fine. E' stato speciale per me, quando indosso la fascia da capitano rappresento i capitani del passato che hanno creato tutta l’energia che ha la Juve. E quindi sento tanta responsabilità e tanto orgoglio"."Dopo il primo rosso contro il Bologna, non è stato facile. Avevamo perso la Coppa Italia col Napoli, ho sbagliato un rigore: lì ho capito di dover cambiare, lavorare di più, migliorare stando zitto e facendo il mio lavoro"."All'ultima di campionato 2020-2021 contro il Bologna, per quel che accadeva nelle altre gare. Poi la semifinale d'andata di Coppa contro l'Inter: siamo andati lì con personalità facendo un risultato importante"."Non è facile difendere contro Leao. E’ uno di quelli che mi piace di più affrontare. Lui, Theo Hernandez mi piace affrontarli perché sono forti e veloci e mette in prova le mie qualità".