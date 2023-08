Una volta completata la cessione dial Monaco lasi concentrerà su altre importanti cessioni. Il dssta infatti cercando con forza di sfoltire la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri grazie alle cessioni di numerosi esuberi fra cui c'è anche Luca Pellegrini il cui dossier continua ad essere indirizzato verso un'unica destinazione: la Lazio.Il terzino italiano vuole tornare ancora alla corte diil quale, dopo aver perso siacheoraper 6 mesi. L'allenatore toscando è infatti ben disposto nel riaccogliere chi conosce già dettami tattici e idee di gioco a sole due settimane dall'inizio del campionato date le frizioni con la società sul mercato. Finora il classe 1999 ha rifiutato ogni idea alternativa e, finché potrà, aspetterà la Lazio.Una volontà che, ad esempio, ha fatto frenare finora la pista, diposta ad acquistarlo subito a titolo definitivo, e ha allontanato altre pretendenti come Milan (solo un'idea per ora) Liga e Premier. Il problema di fondo è che almeno per ora Lazio e Juventus sono molto distanti nel trovare un'intesa a partire dalla formula dell'affare.Distanza difficilmente colmabile se da Roma non arriverà un passo avanti con Pellegrini che aspetta, ma fino a quando?