La Juventus affronterà l'Ajax nei quarti di finale di Champions League. La lista dei diffidati in casa bianconera presenta soltanto Federico Bernardeschi e Blaise Matuidi tra i possibili squalificati in caso di cartellino giallo nella partita d'andata. Al contrario, sono tanti i nomi per gli olandesi: squalificato Mazraoui per la prima sfida, ci sono Blind, De Ligt, Tagliafico, Van de Beek e Ziyech tra i diffidati. Tanti grandi nomi, insomma, potrebbero saltare il ritorno contro la Juventus. I bianconeri sperano.