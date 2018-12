L'attaccante della Juventus Paulo Dybala ​si racconta in un documentario realizzato da Adidas, dal titolo "Behind the Mask". L'argentino, tra le altre cose, svela il suo gol più bello con la maglia bianconera: ​"Quello alla Lazio nella passata stagione, è stato il più creativo e sono stato bravo a resistere alla pressione di due avversari. E' stata una gioia incredibile quel gol, soprattutto per come si era sviluppata la partita".



L'ARRIVO ALLA JUVE - "Qui alla Juventus sono arrivato quattro anni fa, all’epoca avevo 21 anni e scelsi il numero 21, che ha una storia molto importante nella Juventus".



IL NUMERO 10 - "Fu poi la società a chiedermi di prendere il numero 10 e non è stata una decisione facile, perché sapevo che le critiche sarebbero state ancora più dure. Dopo averci pensato a lungo, però, ho accettato la sfida. Mi sento molto fortunato ad essere in questo grande club".