La Juve fallisce il primo match point per il nono scudetto consecutivo, il primo di Maurizio Sarri. I bianconeri restano a +6 sull’Atalanta seconda in classifica, con il vantaggio negli scontri diretti. Sono sette, invece, i punti di vantaggio sull’Inter in attesa del finale di Lazio-Cagliari per capire se i biancocelesti possano essere ancora in corsa. La Juve vincerà aritmeticamente lo scudetto alla prossima giornata in caso di vittoria contro la Sampdoria domenica sera alle 21.45, ma potrebbe festeggiarlo anche prima.









Quando? L'unica combinazione che permetterebbe alla Juve di vincere il campionato sabato, ovvero senza scendere in campo, è una vittoria del Milan con l'Atalanta e una sconfitta o un pari dell'Inter contro il Genoa. Sarri manterrebbe almeno 6 punti di vantaggio a due turni dalla fine, con gli scontri diretti favorevoli contro le rivali. La Juve festeggerà domenica in caso di successo sulla Samp, a prescindere dai risultati di Atalanta venerdì e Inter sabato. Con un pari contro la Samp, la Juve avrebbe bisogno di un risultato positivo del Milan contro l'Atalanta e del Genoa contro l'Inter.