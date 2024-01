Juve, è sempre Giuntoli contro Napoli sul mercato: in palio anche Mangala

Nuovo giorno, nuovo nome. Quello di Oriel Mangala un po' a sorpresa si è inserito nelle dinamiche di mercato della serie A, con il Napoli capace di accelerare sul centrocampista del Nottingham Forest con un'offerta ufficiale di prestito con diritto di riscatto. Ma anche la Juve ha il nome di Mangala sul taccuino: valutazioni in corso, le schermaglie tra Cristiano Giuntoli e il suo ex club non sono finite.