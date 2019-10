Emre Can non è certamente felice del minutaggio che Maurizio Sarri gli sta riservando nella prima parte di stagione alla Juve. Su di lui ci sono sempre ben puntati i fari di Manchester United e PSG che a gennaio potrebbero fare un tentativo per acquistare l'ex centrocampista del Liverpool, uno dei meno utilizzati dall'allenatore bianconero da inizio stagione.