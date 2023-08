C'era la coda. Ma la Juve aveva comunque bisogno di individuare il progetto tecnico giusto, nella speranza di avere pure la giusta sicurezza di una presenza importante in campo. Così alla fine Facundo Gonzalez non partirà dalla serie A nonostante gli interessamenti di Salernitana, Verona e Monza (tra le altre). Nemmeno dalla serie C della Next Gen. Ma dalla serie B, con la Sampdoria di Andrea Pirlo a rappresentare il suo vero punto di partenza dell'avventura in Italia.



LA FORMULA – Prestito secco. Questa la formula condivisa dai due club, sarà Andrea Pirlo a traghettarlo in questa fase di inserimento. Con l'ex Valencia che è già in partenza verso Genova, nuovo giro di visite mediche per lui e poi sarà pronto per mettersi a disposizione già in vista della prossima giornata di campionato.