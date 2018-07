Andrea Favilli è un nuovo giocatore del Genoa: i rossoblù hanno chiuso l'accordo con la Juventus sulla base di un prestito oneroso a cinque milioni con obbligo di riscatto a sette. Permarrà, stando a Sky, un diritto di recompra per due anni in favore dei bianconeri, per l'ammontare di 16 milioni al termine della prima stagione, intorno ai 24 invece dopo due anni.